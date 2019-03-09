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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 517 lira 49 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 215 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 517 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 215 bin 972 lira oldu. Bu miktar, perşembe günü 2 milyon 42 bin 581 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 517 lira 49 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 780 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 563 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise bin 471 lira 97 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 154 milyon 107 bin 849 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 151 milyon 624 bin 72 metreküp olarak kayıtlara geçti.


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