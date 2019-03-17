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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 493 lira 62 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 466 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 493 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 466 bin 673 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 8 milyon 349 bin 895 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 493 lira 62 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 656 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 538 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise bin 448 lira 81 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 150 milyon 284 bin 814 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 149 milyon 418 bin 958 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Doğal GazEnerji Piyasaları İşletme AŞSpot Doğal Gaz Piyasası
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