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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 497 lira 40 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 687...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 497 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 687 bin 334 lira oldu. Bu rakam, salı günü 5 milyon 581 bin 899 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 497 lira 40 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 457 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 542 lira 32 kuruş, satış fiyatı ise bin 452 lira 48 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 132 milyon 98 bin 826 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 134 milyon 356 bin 804 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları
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