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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 495 lira 39 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 44 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 495 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 44 bin 683 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 3 milyon 687 bin 334 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 495 lira 39 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 711 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 540 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise bin 450 lira 53 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 137 milyon 117 bin 856 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 137 milyon 543 bin 552 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞSpot doğal Gaz Piyasası
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