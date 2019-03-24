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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 536 lira 17 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 892 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 536 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 892 bin 859 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 7 milyon 441 bin 117 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 536 lira 17 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 836 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 582 lira 26 kuruş, satış fiyatı ise bin 490 lira 8 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 126 milyon 711 bin 867 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 126 milyon 318 bin 124 metreküp olarak kayıtlara geçti.


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Doğal Gaz FiyatıElektrik Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)Spot
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