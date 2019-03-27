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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 535 lira 47 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 392 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 535 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 392 bin 537 lira oldu. Bu rakam, pazartesi günü 2 milyon 806 bin 588 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 535 lira 47 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 559 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 581 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise bin 489 lira 41 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 150 milyon 863 bin 359 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 150 milyon 53 bin 115 metreküp olarak kayıtlara geçti.


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