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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 516 lira 15 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 337 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 516 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 337 bin 784 lira oldu. Bu miktar, salı günü 2 milyon 392 bin 537 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 516 lira 15 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 966 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 561 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise bin 470 lira 67 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 149 milyon 170 bin 567 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 153 milyon 259 bin 989 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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