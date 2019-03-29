Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda dünya food istanbul
Değişim başladı
Değişim başladı
Katarakt tekrarlamaz!
Katarakt tekrarlamaz!
Fındık üreticisi endişeli
Fındık üreticisi endişeli
Arçelik'e İklim Liderliği Ödülü
Arçelik'e İklim Liderliği
Otomotivde sert düşüş
Otomotivde sert düşüş

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 480 lira 62 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 426 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
banner17

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 480 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 426 bin 137 lira oldu. Bu miktar, çarşamba günü 1 milyon 462 bin 556 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 480 lira 62 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 639 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 525 lira 4 kuruş, satış fiyatı ise bin 436 lira 20 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 147 milyon 506 bin 534 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 153 milyon 687 bin 631 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Doğal GazEnerjiSpot
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5