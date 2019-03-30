Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 514 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 484 bin 835 lira oldu. Bu miktar, perşembe günü 2 milyon 426 bin 137 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 514 lira 2 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 285 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 559 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise bin 468 lira 60 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 168 milyon 175 bin 537 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 164 milyon 160 bin 731 metreküp olarak kayıtlara geçti.