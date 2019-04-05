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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira 20 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 525 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 525 bin 547 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 2 milyon 658 bin 931 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira 20 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 678 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 549 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise bin 459 lira 7 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 151 milyon 756 bin 296 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 150 milyon 28 bin 201 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Doğal GazEnerjiSpot
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