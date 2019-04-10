Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 497 lira 88 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 909 bin 946 lira oldu. Bu miktar, pazartesi günü 5 milyon 140 bin 34 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 497 lira 88 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 951 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 542 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise bin 452 lira 94 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 117 milyon 932 bin 876 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 116 milyon 802 bin 295 metreküp olarak kayıtlara geçti.