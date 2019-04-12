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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 460 lira 78 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 486 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 460 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 486 bin 669 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 4 milyon 184 bin 446 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 460 lira 78 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 763 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 504 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise bin 416 lira 96 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 126 milyon 411 bin 435 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 125 milyon 832 bin 470 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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