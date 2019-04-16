Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 472 lira 14 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 147 bin 183 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 1 milyon 617 bin 300 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 472 lira 14 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 136 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 516 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise bin 427 lira 98 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 117 milyon 448 bin 559 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon bin 486 metreküp olarak kayıtlara geçti.