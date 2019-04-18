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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 496 lira 64 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 21 milyon 705 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 496 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 21 milyon 705 bin 888 lira oldu. Bu rakam, salı günü 8 milyon 642 bin 45 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 496 lira 64 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 14 milyon 506 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 541 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise bin 446 lira 25 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 153 milyon 214 bin 829 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 140 milyon 315 bin 174 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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