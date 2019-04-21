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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 486 lira 78 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 343 bin 775 lira...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 486 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 343 bin 775 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 1 milyon 952 bin 141 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 486 lira 78 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 573 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 531 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise bin 442 lira 18 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 147 milyon 405 bin 100 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 148 milyon 537 bin 365 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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