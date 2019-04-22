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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 469 lira 91 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 98 bin 657 lira...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 469 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 98 bin 657 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 2 milyon 343 bin 775 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 469 lira 91 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 429 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 514 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise bin 425 lira 81 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 136 milyon 796 bin 424 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 136 milyon 337 bin 917 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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