Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 480 lira 95 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 367 bin 253 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 2 milyon 98 bin 657 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 480 lira 95 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 947 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 525 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise bin 436 lira 52 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 137 milyon 449 bin 971 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 134 milyon 836 bin 240 metreküp olarak kayıtlara geçti.

