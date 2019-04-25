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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 447 lira 24 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 366 bin 178 lira...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 447 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 366 bin 178 lira oldu. Bu rakam, salı günü 3 milyon 640 bin 544 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 447 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 940 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 490 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise bin 403 lira 82 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 126 milyon 391 bin 6 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 122 milyon 762 bin 115 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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