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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 461 lira 48 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 489 bin 573 lira...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 461 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 489 bin 573 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 1 milyon 449 bin 133 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 461 lira 48 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 116 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 505 lira 32 kuruş, satış fiyatı ise bin 417 lira 64 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 98 milyon 895 bin 189 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 104 milyon 687 bin 692 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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