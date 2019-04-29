Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 490 lira 10 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 21 bin 540 lira oldu. İşlem hacmi, cumartesi günü 2 milyon 968 bin 453 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 490 lira 10 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 28 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 534 lira 80 kuruş, satış fiyatı bin 445 lira 40 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 76 milyon 796 bin 222 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken piyasaya arz edilen gaz miktarı 76 milyon 962 bin 110 metreküp olarak kayıtlara geçti.