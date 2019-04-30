Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 479 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 448 bin 345 lira oldu. İşlem hacmi, pazar günü 3 milyon 21 bin 540 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 479 lira 46 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 970 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 523 lira 84 kuruş, satış fiyatı bin 435 lira 8 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 84 milyon 913 bin 983 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken piyasaya arz edilen gaz miktarı 84 milyon 676 bin 568 metreküp olarak kayıtlara geçti.