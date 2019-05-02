Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa moda dünya mersin
Lojistikde  “Ölüm Fermanı”  
Lojistikde  “Ölüm Fermanı”  
Külleme kendini gösterdi
Külleme kendini gösterdi
2018 yılının ihracat lideri oldu
İhracat lideri 'Çimsa'
Memurların maaş zammında 'seçim etkisi'
Zamda 'seçim etkisi'
Genç MÜSİAD'tan Bosna Hersek'e çıkarma
GENÇ MÜSİAD'tan çıkarma

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 488 lira 91 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 579 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
banner17

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 488 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 579 bin 188 lira oldu. Bu miktar, salı günü 4 milyon 267 bin 168 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 488 lira 91 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 733 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 533 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise bin 444 lira 24 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 80 milyon 452 bin 416 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 79 milyon 896 bin 165 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Doğalgaz Spot PiyasasıEnerji Piyasaları İşletme AŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5