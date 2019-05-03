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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 480 lira 13 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 579 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 480 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 579 bin 188 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 3 milyon 545 bin 915 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 480 lira 13 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 394 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 524 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise bin 435 lira 73 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 89 milyon 714 bin 996 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 94 milyon 35 bin 521 metreküp olarak kayıtlara geçti.


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