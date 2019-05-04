Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 481 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 595 bin 469 lira oldu. Bu miktar, perşembe günü 3 milyon 545 bin 914 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 481 lira 20 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 426 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 525 lira 64 kuruş, satış fiyatı ise bin 436 lira 76 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 87 milyon 155 bin 372 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 87 milyon 970 bin 702 metreküp olarak kayıtlara geçti.

