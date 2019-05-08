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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 491 lira 22 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 179 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 491 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 179 bin 845 lira 25 kuruş oldu. Bu rakam pazartesi günü 1 milyon 219 bin 73 lira 50 kuruş olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 491 lira 22 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 461 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 535 lira 96 kuruş, satış fiyatı ise bin 446 lira 48 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 88 milyon 997 bin 897 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 89 milyon 905 bin 958 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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