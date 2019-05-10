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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 513 lira 67 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 48 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 513 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 48 bin 473 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 923 bin 517 lira 50 kuruş olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 513 lira 67 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 353 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 559 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise bin 468 lira 26 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 101 milyon 576 bin 760 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 100 milyon 822 bin 38 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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