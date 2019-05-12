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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 523 lira 63 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 683 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 523 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 683 bin 598 lira oldu. Bu rakam cuma günü 12 milyon 434 bin 162 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 523 lira 63 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 105 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 569 lira 34 kuruş, satış fiyatı ise bin 477 lira 92 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 95 milyon 146 bin 686 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 94 milyon 161 bin 972 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Doğal GazEnerjiSpot
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