Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 488 lira 25 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 380 bin 100 lira oldu. Bu rakam pazar günü 2 milyon 242 bin 669 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 488 lira 25 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 598 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 532 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise bin 443 lira 6 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 91 milyon 334 bin 88 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 93 milyon 970 bin 604 metreküp olarak kayıtlara geçti.







