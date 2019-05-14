Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar 875 Müslüm Bursa Yapı food istanbul
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği
Çiftçiye destek
Çiftçiye müthiş destek
G20 tarımı konuşuyor
G20 tarımı konuşuyor
Pakdemirli Japonya'da
Pakdemirli Japonya'da

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 488 lira 25 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 380 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
banner17

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 488 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 380 bin 100 lira oldu. Bu rakam pazar günü 2 milyon 242 bin 669 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 488 lira 25 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 598 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 532 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise bin 443 lira 6 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 91 milyon 334 bin 88 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 93 milyon 970 bin 604 metreküp olarak kayıtlara geçti.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5