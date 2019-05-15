Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 500 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 506 bin 803 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 2 milyon 380 bin 100 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 500 lira 58 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 669 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 545 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise bin 455 lira 56 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 83 milyon 35 bin 643 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 89 milyon 251 bin 922 metreküp olarak kayıtlara geçti.