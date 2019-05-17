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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 517 lira 55 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 242 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 517 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 242 bin 303 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 2 milyon 780 bin 901 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 517 lira 55 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 476 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 563 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise bin 472 lira 2 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 92 milyon 300 bin 12 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 92 milyon 137 bin 602 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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