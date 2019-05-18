Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 512 lira 24 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 650 bin 515 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 2 milyon 242 bin 303 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 512 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 412 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 557 lira 61 kuruş, satış fiyatı ise bin 466 lira 87 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 85 milyon 630 bin 829 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 84 milyon 449 bin 16 metreküp olarak kayıtlara geçti.