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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 525 lira 76 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 798 bin 151 lira...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 525 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 798 bin 151 lira oldu. Bu rakam pazar günü 1 milyon 665 bin 680 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 525 lira 76 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 523 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 571 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise bin 479 lira 99 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 84 milyon 476 bin 847 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 84 milyon 401 bin 303 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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