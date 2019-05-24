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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 534 lira 30 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 71 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 534 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 71 bin 660 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 1 milyon 267 bin 703 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 534 lira 30 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 349 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 580 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise bin 488 lira 27 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 85 milyon 967 bin 195 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 83 milyon 747 bin 142 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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