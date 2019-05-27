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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı, bin 537 lira 7 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 828 bin 857 lira...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı, bin 537 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 828 bin 857 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 2 milyon 956 bin 55 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 537 lira 7 kuruş iken toplam gaz ticaret miktarı ise 539 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 583 lira 18 kuruş, satış fiyatı ise bin 490 lira 96 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 67 milyon 868 bin 166 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 66 milyon 237 bin 835 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞSpot Doğal Gaz Piyasası
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