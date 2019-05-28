Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı, bin 527 lira 99 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 631 bin 622 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 828 bin 857 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 527 lira 99 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 66 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 573 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise bin 482 lira 15 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 83 milyon 224 bin 882 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 84 milyon 921 bin 923 metreküp olarak kayıtlara geçti.