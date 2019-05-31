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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 522 lira 47 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 971...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 522 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 971 bin 436 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam çarşamba günü 2 milyon bin 621 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 522 lira 47 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 293 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 568 lira 14 kuruş, satış fiyatı ise bin 476 lira 80 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 96 milyon 222 bin 899 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 98 milyon 165 bin 780 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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