Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa moda Trabzon dünya
Mayıs ayının zam şampiyonu yer fıstığı
Mayıs'ın zam şampiyonu!
Yeni trend “diyet baklava“
Yeni trend “diyet baklava“
Kurulu güç katlandı!
Kurulu güç katlandı!
Turizmci rekor bekliyor
Turizmci rekor bekliyor
Savunmadaki ihracat rekorunun kahramanları
Savunmanın kahramanları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 532 lira 9 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 102 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
banner17

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 532 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 102 bin 820 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 4 milyon 445 bin 481 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 532 lira 9 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 24 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 578 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise bin 486 lira 13 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 70 milyon 809 bin 83 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 68 milyon 192 bin 221 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Doğal GazElektrik Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)Enerji Piyasaları İşletme AŞSpot Doğal Gaz Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5