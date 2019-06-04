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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 526 lira 16 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 879 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 526 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 879 bin 805 lira oldu. Bu miktar, pazar günü 3 milyon 102 bin 820 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 526 lira 16 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 229 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 575 lira 3 kuruş, satış fiyatı ise bin 483 lira 29 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 47 milyon 667 bin 93 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 54 milyon 280 bin 453 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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