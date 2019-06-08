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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 522 lira 27 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 696 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 522 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 696 bin 481 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 6 milyon 12 bin 80 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 522 lira 27 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 110 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 567 lira 94 kuruş, satış fiyatı ise bin 476 lira 60 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 74 milyon 396 bin 977 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 76 milyon 76 bin 571 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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