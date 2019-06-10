Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 525 lira 37 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 231 bin 216 lira 25 kuruş oldu. Bu rakam cumartesi günü 1 milyon 338 bin 32 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 525 lira 37 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 771 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 571 lira 13 kuruş, satış fiyatı ise bin 479 lira 61 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 69 milyon 435 bin 811 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 69 milyon 500 bin 844 metreküp olarak kayıtlara geçti.