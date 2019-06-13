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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 511 lira 94 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 104 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 511 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 104 bin 957 lira oldu. Bu rakam salı günü 4 milyon 284 bin 600 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 511 lira 94 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 715 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 557 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise bin 466 lira 58 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 93 milyon 621 bin 39 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 94 milyon 380 bin 242 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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