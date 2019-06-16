Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 503 lira 48 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 628 bin 43 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 117 bin 475 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 503 lira 48 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 748 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 548 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise bin 458 lira 38 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 84 milyon 470 bin 875 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 72 milyon 305 bin 709 metreküp olarak kayıtlara geçti.