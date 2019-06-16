Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi TZOB mersin seminer dünya
Gecikme faizi düşsün
Gecikme faizi düşsün
Dijital atak başlıyor
Dijital atak başlıyor
Balıkları iyi sattık
Balıkları iyi sattık
Çay bardağına sığmadı
Çay bardağına sığmadı
TİGEM 249 tay satacak
249 tay satacak

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 503 lira 48 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 628 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
banner17

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 503 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 628 bin 43 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 117 bin 475 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 503 lira 48 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 748 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 548 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise bin 458 lira 38 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 84 milyon 470 bin 875 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 72 milyon 305 bin 709 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Doğal GazEnerjiSpot
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5