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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 489 lira 55 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 394 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 489 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 394 bin 768 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 2 milyon 628 bin 43 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 489 lira 55 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 949 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 534 lira 24 kuruş, satış fiyatı ise bin 444 lira 86 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 76 milyon 73 bin 58 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 73 milyon 932 bin 738 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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