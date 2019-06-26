Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi seminer Trabzon food istanbul
Irak'ın kronikleşen sorunu “elektrik kesintisi“
Irak'ın kronikleşen sorunu!
Sıcak havalara serin çözümler Koçtaş'ta
Serin çözümler Koçtaş'ta
E-spor geleceğin futbolu olacak
Geleceğin futbolu olacak
e-Dönüşüm pazarı, 2020’de 3’e katlayacak
2020’de 3’e katlanacak
Safkan Arap tayı satacak
Safkan Arap tayı satacak

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 475 lira 96 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi iki milyon 205...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
banner17

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 475 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi iki milyon 205 bin 159 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 464 bin 941 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 475 lira 96 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise bir milyon 495 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 520 lira 24 kuruş, satış fiyatı ise bin 431 lira 68 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 100 milyon 629 bin 845 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 99 milyon 201 bin 697 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Doğal GazEPİAŞSpot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5