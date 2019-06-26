Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 475 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi iki milyon 205 bin 159 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 464 bin 941 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 475 lira 96 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise bir milyon 495 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 520 lira 24 kuruş, satış fiyatı ise bin 431 lira 68 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 100 milyon 629 bin 845 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 99 milyon 201 bin 697 metreküp olarak kayıtlara geçti.