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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 475 lira 86 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 647 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 475 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 647 bin 736 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 2 milyon 702 bin 376 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 475 lira 86 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 471 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 520 lira 14 kuruş, satış fiyatı ise bin 431 lira 58 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 97 milyon 102 bin 60 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 96 milyon 622 bin 854 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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