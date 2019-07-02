Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 582 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 473 bin 463 lira oldu. Bu rakam pazar günü 2 milyon 83 bin 170 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 582 lira 27 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 826 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 629 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise bin 534 lira 80 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 107 milyon 844 bin 766 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 995 bin 457 metreküp olarak kayıtlara geçti.