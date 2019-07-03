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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 608 lira 45 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 206 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 608 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 206 bin 608 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 473 bin 463 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 608 lira 45 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 992 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 656 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise bin 560 lira 20 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 100 milyon 650 bin 619 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 365 bin 195 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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