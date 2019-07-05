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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1591 lira 10 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 710 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1591 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 710 bin 647 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 3 milyon 503 bin 200 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1591 lira 10 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 731 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1638 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise 1543 lira 37 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 117 milyon 447 bin 512 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 108 milyon 137 bin 74 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞSpot Doğal Gaz Piyasası
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