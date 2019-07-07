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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 566 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 878...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 566 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 878 bin 737 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 369 bin 424 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 566 lira 70 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 947 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 613 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise bin 519 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 88 milyon 73 bin 631 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 92 milyon 697 bin 17 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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