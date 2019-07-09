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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 574 lira 12 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 906 bin...

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 574 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 906 bin 421 lira oldu. Bu rakam pazar günü 3 milyon 714 bin 50 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 574 lira 12 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 848 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 621 lira 34 kuruş, satış fiyatı ise bin 526 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 106 milyon 2 bin 80 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 110 milyon 709 bin 130 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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